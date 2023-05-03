Врачи видят в динамике состояния Берлускони повод для оптимизма

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Через месяц после госпитализации врачи оценивают состояние бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони как стабильное и даже обнадеживающее и считают необходимым продолжать курс лечения, заявил личный врач политика Альберто Дзангрилло. Его цитирует ANSA.

Речь идет о продолжении начатого в миланской больнице "Сан-Раффаэле" курса по контролю гематологического заболевания.

В начале апреля 86-летний Берлускони попал в больницу и стало известно, что у него лейкемия и ему назначена химиотерапия. В середине апреля его перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.