Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения вступления Швеции в альянс

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в четверг, что в ближайшее время посетит Турцию, чтобы обсудить с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом вступление Швеции в альянс.

"Я поговорил с президентом Эрдоганом ранее на этой неделе, я также отправлюсь в Анкару в ближайшем будущем, чтобы продолжить обсуждения того, как мы можем обеспечить скорейшее вступление Швеции", - заявил Столтенберг перед неформальной встречей глав МИД НАТО, его слова приводит Sky News.

По его словам, он попытается донести Эрдогану, что вступление Швеции в альянс в интересах всех союзников по НАТО.

Швеция и Финляндия в 2022 году подали заявки на вступление в НАТО. Турция, будучи членом НАТО, поставила ряд условий, которые обе скандинавские страны должны были выполнить, чтобы Анкара ратифицировала их вступление в альянс. Так, Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Затем в Анкаре заявили, что Швеция не полностью выполнила эти условия. Переговоры о ее вступлении в альянс были заморожены.

Финляндия в начале апреля выполнила все формальности и официально вступила в НАТО.