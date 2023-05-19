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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Саудовская Аравия заявила о готовности быть посредником в решении украинского кризиса

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в пятницу на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) заявил, что его страна готова выступить посредником между Россией и Украиной для урегулирования конфликта, сообщает в пятницу телеканал "Аль-Арабийя".

"Очень важно, чтобы конфликт на Украине мирно решился", - указал саудовский принц.

В саудовской Джидде проходит 32-й саммит ЛАГ. В нем впервые за более чем 10 лет участвует президент Сирии Башар Асад. Также на саммите в качестве гостя присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

Сирию исключили из ЛАГ после начала гражданской войны в 2011 году. После многолетних боевых действий Асаду удалось практически полностью подавить сопротивление вооруженных сторонников оппозиции. В последние месяцы ряд арабских стран начали процесс нормализации отношений с Дамаском. Кульминацией этот процесса стало принятое ЛАГ ранее в мае решение восстановить членство Сирии в организации.

Саудовская Аравия Украина Лига арабских государств
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