Боррель заявил о готовности ЕС вместе с Китаем способствовать украинскому урегулированию

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз готов к совместным действиям с Китаем во имя стабилизации ситуации вокруг Украины, говорится в письме главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля для глав МИД стран союза. Письмо цитирует Financial Times.

В этом письме Боррель подчеркнул желание ЕС серьезно взаимодействовать с Пекином по поводу Украины, несмотря на его риторическую поддержку Москвы. По его словам, ЕС приветствует все по-настоящему положительные шаги Китая с целью найти решение.

Министры иностранных дел стран Евросоюза соберутся 12 мая в Стокгольме на традиционную неформальную встречу, проходящую раз в полгода при каждом очередном председательстве Совета ЕС. В основе повестки - темы России, Украины и Китая. Во второй половине дня участники планируют "стратегические обсуждения отношений между ЕС и Китаем".

По словам источников издания, будет обсуждаться изменение нынешнего подхода ЕС к КНР, при котором Китай воспринимают одновременно как "партнера, конкурента и антагониста", причем теперь упор должны будут делать на "антагонисте".

В письме Борреля говорится, что "амбиции Китая ясны - построить новый мировой порядок с Китаем в центре". Он отметил, что Евросоюзу не нужно мешать усилению развивающихся стран, а надо найти "последовательную стратегию", которая позволит дать ответ на противостояние КНР и США. Также Боррель считает необходимым снижать риски во взаимодействии между ЕС и Китаем.

Он также призвал учитывать влияние Китая в странах с низким уровнем доходов и не требовать от этих государств "избирать ту или иную сторону".

"ЕС нужно осознавать, что многие страны рассматривают геополитическое влияние Китая как противовес Западу и вследствие этого - Европе. Они будут укреплять свои возможности для политического маневра, не выбирая при этом конкретную сторону", - резюмировал Боррель.

В марте Китай представил свой план по украинскому урегулированию из 12 пунктов. Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что урегулирование украинского кризиса возможно только на основе мирных переговоров и учета озабоченностей всех заинтересованных сторон. Однако в мае глава дипломатии ЕС заявил, что не считает жизнеспособным план Пекина по урегулированию конфликта на Украине и ориентируется только на предложения, выдвинутые Киевом.