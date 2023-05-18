Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Главы африканских государств обсудят в Москве украинское урегулирование

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Делегация глав африканских государств прибудет в Москву для обсуждения мирного плана по Украине, cообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Военная операция на Украине

Он напомнил о недавнем телефонном разговоре президентов России и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамафосы.

"Действительно господин Рамафоса говорил о том, что Африка, как крупнейший континент тоже считает необходимым заявить свой голос в международных усилиях по урегулированию известной ситуации на Украине", - сказал Песков.

"В этой связи действительно группы государств направят делегацию, которая в том числе будет и в Москве. Точные сроки будут согласованы дополнительно по дипканалам", - отметил он.

Встреча Путина с этой делегацией должна состояться до саммита "Россия-Африка".

"Это должно случиться до этого саммита. После того, как будут даты согласованы, мы сообщим", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Россия "с большим вниманием готова выслушивать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию ситуации на Украине".

16 мая Рамафоса сообщил, что африканские нации предложат Москве и Киеву мирную инициативу для разрешения украинского конфликта. По его словам, делегация глав африканских государств планирует посетить Москву и Киев, где они собираются представить свой план. В подготовке миссии участвовали главы Замбии, Сенегала, Республики Конго, Уганды, Египта и ЮАР.

Дмитрий Песков Африка Украина ЮАР Сирил Рамафоса
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Китае официально учрежден новый регулятор финансового сектора

Байден прилетел в Японию на саммит G7

Байден прилетел в Японию на саммит G7

Ветрогенерация в Европе накануне возросла до максимума за месяц

Цены на нефть снизились после уверенного роста накануне

Цены на нефть снизились после уверенного роста накануне

Что случилось этой ночью: четверг, 18 мая

Сенатор Тед Круз готовит законопроект против российско-иранского сотрудничества

Сенатор Тед Круз готовит законопроект против российско-иранского сотрудничества

Американский штат Монтана первым в США полностью запретил TikTok

Байден заявил, что США удастся избежать дефолта по долгу

Байден заявил, что США удастся избежать дефолта по долгу

Wendy's разрабатывает подземную роботизированную систему доставки еды до машины

Wendy's разрабатывает подземную роботизированную систему доставки еды до машины

Иран готов предложить РФ совместное освоение еще десяти нефтегазовых месторождений

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });