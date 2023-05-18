Главы африканских государств обсудят в Москве украинское урегулирование

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Делегация глав африканских государств прибудет в Москву для обсуждения мирного плана по Украине, cообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил о недавнем телефонном разговоре президентов России и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамафосы.

"Действительно господин Рамафоса говорил о том, что Африка, как крупнейший континент тоже считает необходимым заявить свой голос в международных усилиях по урегулированию известной ситуации на Украине", - сказал Песков.

"В этой связи действительно группы государств направят делегацию, которая в том числе будет и в Москве. Точные сроки будут согласованы дополнительно по дипканалам", - отметил он.

Встреча Путина с этой делегацией должна состояться до саммита "Россия-Африка".

"Это должно случиться до этого саммита. После того, как будут даты согласованы, мы сообщим", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Россия "с большим вниманием готова выслушивать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию ситуации на Украине".

16 мая Рамафоса сообщил, что африканские нации предложат Москве и Киеву мирную инициативу для разрешения украинского конфликта. По его словам, делегация глав африканских государств планирует посетить Москву и Киев, где они собираются представить свой план. В подготовке миссии участвовали главы Замбии, Сенегала, Республики Конго, Уганды, Египта и ЮАР.