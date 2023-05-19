Группа RBI резко сократит корреспондентские отношения с белорусскими банками

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) сократит корреспондентские отношения с белорусскими банками, сообщило информагентство APA со ссылкой на представителя группы.

RBI принял решение резко сократить корреспондентские отношения с банками в регионе, и банки были проинформированы об этом. Это значительно затруднит белорусским банкам осуществление международных платежей, отметило АРА.

В 2021 году после введения секторальных санкций ЕС в отношении финсектора Белоруссии RBI ограничила сотрудничество с крупнейшим белорусским госбанком - Беларусбанком, отказав ему в коротношениях для переводов в евро.

Белорусские СМИ в феврале сообщали, что ряд предприятий из Белоруссии столкнулись с проблемой проведения платежей в пользу европейских контрагентов через Приорбанк (дочерний банк RBI в Белоруссии).