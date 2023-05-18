МИД РФ заявил о прекращении "зерновой сделки" после 17 июля в случае невыполнения требований

Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Если российская часть "зерновой сделки" не будет выполнена, это приведет к прекращению действия этой договоренности после 17 июля текущего года, заявили в четверг в МИД РФ.

"Без выполнения этих требований ни о каком расширении "черноморской инициативы" речи в принципе не идет, а сама договоренность будет прекращена после 17 июля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что "в связи с истечением 18 мая 60-дневного срока продления "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия и в ответ на обращения, прежде всего турецких партнеров как стороны договоренности, подтвердили ее продление еще на два месяца, до 17 июля включительно, без каких-либо изменений".

В МИД РФ подчеркнули, что российские "принципиальные оценки реализации взаимоувязанных Стамбульских соглашений остаются прежними - до сих пор выполняется только "черноморская инициатива" за исключением экспорта аммиака".

"Конкретный прогресс по Меморандуму Россия-ООН отсутствует. Сохраняются и явные проблемы с заявленной гуманитарной составляющей "сделки" - украинское зерно вывозится по морскому коридору преимущественно в государства с высоким уровнем доходов и выше среднего, в том числе на "сытые" европейские рынки", - заявили в МИД РФ, добавив, что "поставки российской продукции, даже безвозмездная передача удобрений беднейшим странам, продолжают сталкиваться с блокирующим влиянием незаконных односторонних санкций".

На Смоленской площади также заявили об отсутствии "подвижек и по возобновлению поставок аммиака, прописанных в обоих Стамбульских документах", в частности, по аммиакопроводу "Тольятти-Одесса".

В этой связи в МИД РФ напомнили о "необходимости реального изъятия российских удобрений и продовольствия из-под односторонних санкций", а также повторили "пять "системных" задач, которые должны быть решены в рамках реализации Меморандума Россия-ООН и прогресс по которым до сих пор отсутствует, - переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; поставки запчастей; разблокирование транспортной логистики и страхования; реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и "разморозка" активов российских компаний".