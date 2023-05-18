Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

МИД РФ заявил о прекращении "зерновой сделки" после 17 июля в случае невыполнения требований

МИД РФ заявил о прекращении "зерновой сделки" после 17 июля в случае невыполнения требований
Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Если российская часть "зерновой сделки" не будет выполнена, это приведет к прекращению действия этой договоренности после 17 июля текущего года, заявили в четверг в МИД РФ.

"Без выполнения этих требований ни о каком расширении "черноморской инициативы" речи в принципе не идет, а сама договоренность будет прекращена после 17 июля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что "в связи с истечением 18 мая 60-дневного срока продления "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия и в ответ на обращения, прежде всего турецких партнеров как стороны договоренности, подтвердили ее продление еще на два месяца, до 17 июля включительно, без каких-либо изменений".

В МИД РФ подчеркнули, что российские "принципиальные оценки реализации взаимоувязанных Стамбульских соглашений остаются прежними - до сих пор выполняется только "черноморская инициатива" за исключением экспорта аммиака".

"Конкретный прогресс по Меморандуму Россия-ООН отсутствует. Сохраняются и явные проблемы с заявленной гуманитарной составляющей "сделки" - украинское зерно вывозится по морскому коридору преимущественно в государства с высоким уровнем доходов и выше среднего, в том числе на "сытые" европейские рынки", - заявили в МИД РФ, добавив, что "поставки российской продукции, даже безвозмездная передача удобрений беднейшим странам, продолжают сталкиваться с блокирующим влиянием незаконных односторонних санкций".

На Смоленской площади также заявили об отсутствии "подвижек и по возобновлению поставок аммиака, прописанных в обоих Стамбульских документах", в частности, по аммиакопроводу "Тольятти-Одесса".

В этой связи в МИД РФ напомнили о "необходимости реального изъятия российских удобрений и продовольствия из-под односторонних санкций", а также повторили "пять "системных" задач, которые должны быть решены в рамках реализации Меморандума Россия-ООН и прогресс по которым до сих пор отсутствует, - переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; поставки запчастей; разблокирование транспортной логистики и страхования; реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и "разморозка" активов российских компаний".

МИД РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Борису Гребенщикову грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

"ЮТэйр" допустила остановку до 30% своих вертолетов из-за нехватки комплектующих

Минфин предложил взимать 13-15% НДФЛ с уехавших из России удаленщиков и фрилансеров

Минфин предложил взимать 13-15% НДФЛ с уехавших из России удаленщиков и фрилансеров

ЦБ счел социальное неравенство в России не значимым для ДКП

ЦБ счел социальное неравенство в России не значимым для ДКП
Евгений Ройзман задержан

Приговор Ройзману по делу о дискредитации армии будет оглашен 19 мая

КС РФ признал неконституционными нормы о "двойном" наказании за наезд на пешехода

КС РФ признал неконституционными нормы о "двойном" наказании за наезд на пешехода

Пашинян сообщил о планируемой 25 мая встрече с Алиевым в Москве

Глава МИД РФ заявил, что предстоящие два месяца будут решающими для "зерновой сделки"

Глава МИД РФ заявил, что предстоящие два месяца будут решающими для "зерновой сделки"

Дума приняла закон о проведении выборов в условиях военного положения

Рособрнадзор переадресовал прокурорам вопрос о проверке Европейского университета

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });