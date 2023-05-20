В Грузии второй день продолжаются протесты против возобновления полетов с РФ
Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Тбилиси завершилась акция оппозиции, требующей от грузинских властей запрета воздушного сообщения с Россией.
Акция началась вечером в субботу на площади у здания парламента и после шествия завершилась в двух километрах на площади Героев. Манифестанты предъявили властям ультиматум - в течение двух часов объявить о запрете полетов, но не получили никакого ответа и решили устроить шествие.
На площади Героев организаторы митинга пообещали нескольким сотням собравшихся в ближайшее время сообщить о дальнейших шагах.
Накануне после указа президента РФ Владимира Путина о возобновлении авиасообщения с Грузией состоялся первый авиарейс российской компании "Азимут" из Москвы в Тбилиси.