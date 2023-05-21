Макрон разъяснил на саммите G7 инициативу нового финансового пакта в защиту климата

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон презентовал на саммите G7 "новый финансовый пакт", который, по его словам, призван избежать "выбора между борьбой с бедностью и борьбой в защиту климата".

"Я смог представить то, что будет саммитом по новому Парижскому финансовому пакту 22 и 23 июня", - заявил он журналистам в воскресенье в Хиросиме. Его цитирует газета Le Figaro.

Минувшей осенью Франция выдвинула идею такого саммита на конференции ООН по климату COP27 в Египте совместно с премьер-министром Барбадоса Мией Моттли, чей маленький карибский остров принадлежит к числу государств с наибольшей угрозой последствий климатических изменений.

Цель этой инициативы, по словам Макрона, очень масштабна: речь о "реформировании архитектуры всемирных финансов, чтобы лучше реагировать на вызовы потепления климата".

"Мы предложим программу реформ Международного валютного фонда и Всемирного банка, чтобы предоставить больше финансирования странам, которые в нем больше всего нуждаются", - объяснил французский президент.

Он также рассчитывает "развивать больше частного финансирования с помощью гарантийных механизмов".

Le Figaro отмечает, что Макрон ознакомил с этим проектом всех участников саммита G7 в Хиросиме, включая приглашенных на него президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва и премьер-министра Индии Нарендру Моди.

"Нам не нужно выбирать между борьбой с бедностью и борьбой в защиту климата и биоразнообразия, - сказал Макрон. - Единственным ответом является только (климатический) переход". Для этого, по его словам, нужна усиленная мобилизация соответствующих инструментов.

Президент Франции полагает, что это "единственный способ избежать раздела мира", потому что, по его мнению, все больше и больше стран Юга испытывают чувство, что их "просят предпринять усилия по борьбе с изменением климата, не оказывая при этом достаточно помощи для борьбы с бедностью".

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на саммите G7 в Японии, призвала активизировать работу "по мобилизации инновационных источников финансирования" мер по защите климата. Она считает, что предстоящий саммит в Париже по финансированию борьбы с климатическими изменениями может стать важным этапом в этой работе.

Саммит G7 проходит в Хиросиме 19-21 мая.