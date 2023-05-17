Молдавия денонсировала два соглашения в рамках СНГ

Премьер страны поручил готовить документы о выходе из межпарламентской ассамблеи Содружества

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии денонсировало два соглашения, подписанных республикой в рамках СНГ, - об обмене информацией в вопросах охраны внешних границ государств-членов Содружества от 12 апреля 1996 г. и общих условиях поставки товаров между организациями государств СНГ от 20 марта 1992 г.

Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко сказала, что первое соглашение неактуально для страны, так как прописанные в нем механизмы не были должным образом введены в действие. В случае необходимости проблема охраны внешних границ будет решаться со странами Содружества на двусторонней основе, заявила она.

"Из-за того, что Украина также осуществляет выход из СНГ, понятие внешней границы с пространством СНГ также теряет свою актуальность", - добавила Ревенко.

Согласно пояснениям правительства, второе соглашение денонсируется из-за того, что "Молдавия исповедует принципы рыночной экономики, когда экономические агенты взаимодействуют друг с другом на основании индивидуальных контрактов без какого-либо вмешательства государства". По оценке Кишинева, положения договора устарели и не отражают реалий нынешней ситуации в отношениях между странами. После того, как Молдавия уведомит исполком СНГ, решение о денонсации данного соглашения вступит в силу спустя 12 месяцев.

Премьер-министр Дорин Речан на заседании правительства в среду поручил МИД и государственной канцелярии подготовить документы для начала процедуры выхода Молдавии из Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Он утверждал, что пребывание Молдавии в СНГ не помогает ей решать проблемы. "Нам не удалось разрешить приднестровский конфликт. Российская армия продолжает незаконно находиться на территории Молдавии. Пребывание в СНГ не защитило нас от введения экономического эмбарго", - сказал Речан.

В феврале 2022 г. министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что Молдавия начинает процесс выхода из соглашений в рамках СНГ. По его словам, республика является участником примерно 330 соглашений Содружества, многие из которых нуждаются в пересмотре. В феврале этого года Молдавия отозвала своего представителя в МПА СНГ. А на прошлой неделе парламент Молдавии принял решение о выходе из соглашения о создании межгосударственной телерадиокомпании "Мир".