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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Европарламент одобрил помощь Молдавии в размере 145 млн евро

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Европарламента одобрили во вторник дополнительную макрофинансовую помощь Молдавии в размере 145 млн евро для покрытия потребностей страны в финансировании в 2023 году.

Тем самым Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о помощи правительству Молдавии в стабилизации экономической ситуации. За это предложение проголосовал 561 депутат, против выступили 43, еще 20 парламентариев воздержались, сообщает пресс-служба законодательной ассамблеи ЕС.

В коммюнике поясняется, что помощь в размере 45 млн евро в виде грантов и до 100 млн евро в виде кредитов будет предоставлена двумя траншами, запланированными на третий и четвертый кварталы 2023 года, при выполнении Кишиневом "определенных политических условий".

"К ним относятся реформы системы правосудия, обеспечение верховенства права и борьба с коррупцией, а также хороший прогресс в реализации макроэкономической программы Международного валютного фонда", - говорится в документе Европарламента.

Европарламент Молдавия
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