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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Эстония и Латвия выбрали немецкие Iris-T для создания системы ПВО средней дальности

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Эстония и Латвия для создания противовоздушной обороны средней дальности сделали выбор в пользу систем Iris-T производства Германии.

"Эстония и Латвия, которые совместно закупают средства противовоздушной обороны средней дальности, вступят в переговоры с немецкой оборонной компанией Diehl Defense для закупки систем противовоздушной обороны Iris-T SLM", - сообщила в воскресенье пресс-службы министерства обороны Эстонии.

"Я очень рад, что вместе с Латвией мы достигли новой вехи в совместных закупках средств ПВО средней дальности, - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. - Это совместный проект, имеющий историческую важность в оборонном сотрудничестве двух стран, потому что такого объема совместных закупок мы еще не реализовывали вместе".

Он отметил, что официальный победитель тендера будет объявлен нынешнем летом, а первые системы должны прибыть в 2024 году.

Эстония и Латвия подписали соглашение о совместных закупках средств ПВО средней дальности на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года. Ранее сообщалось, что на закупку систем ПВО могут быть направлены 600 млн евро.

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила позже журналистам в Риге, что это будет крупнейшая военная закупка с момента восстановления независимости республики.

Певкур со своей стороны сообщил журналистам, что стоимость покупки составит сотни миллионов евро. По его словам, закупаемые системы будут новыми, современными и проверенными в боевых условиях, они эффективны против российских летательных аппаратов.

Эстония Латвия Германия Iris-T
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