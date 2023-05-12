Страны Балтии предложат НАТО новые планы региональной обороны и ротацию ПВО

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - На саммите НАТО в Вильнюсе страны Балтии поднимут вопросы о новых планах региональной обороны и ротационной модели ПВО альянса. Об этом договорились премьер-министры трех стран, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Эстонии.

"Обсуждая подготовку к Вильнюсскому саммиту, премьер-министры Эстонии - Кая Каллас, Латвии - Кришьянис Кариньш и Литвы - Ингрида Шимоните сошлись во мнении, что самое главное - это утверждение новых планов региональной обороны НАТО и ротационной модели противовоздушной обороны НАТО. Они подчеркнули, что все планы должны быть подкреплены силами и средствами, необходимыми для их реализации", - сказал представитель правительства.

Каллас заявила на встрече, что страны НАТО должны для усиления позиций сдерживания и обороны в долгосрочной перспективе увеличить оборонные расходы, а "2% валового внутреннего продукта (размер расходов на оборону - ИФ) должны быть поддержаны в качестве немедленного обязательства перед всеми союзниками, а долгосрочная цель в 2,5% должна быть достигнута к 2030 году".

Она сообщила, что Эстония увеличит расходы на оборону до 3% от ВВП и повысит обороноспособность за счет наращивания численности личного состава вооруженных сил республики.