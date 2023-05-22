Пашинян заявил, что граница с Азербайджаном должна проходить по картам советского Генштаба

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджан должен быть осуществлен на основе карт Генштаба ВС СССР 1975 года, заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы считаем, что карты Генштаба СССР 1975 года могут и должны стать основой для проведения работ по делимитации. Это предполагает также договоренность, достигнутая в Праге 6 октября 2022 года о признании Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга и проведении делимитации в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года", - сказал он.

Он также отметил, что зеркальный отвод войск Армении и Азербайджана с приграничной линии должен быть также осуществлен на основе карт Генштаба СССР от 1975 года.

"Отвод войск, по нашему мнению, будет означать обеспечение стабильности", - сказал Пашинян.