Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

Пашинян заявил, что граница с Азербайджаном должна проходить по картам советского Генштаба

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджан должен быть осуществлен на основе карт Генштаба ВС СССР 1975 года, заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы считаем, что карты Генштаба СССР 1975 года могут и должны стать основой для проведения работ по делимитации. Это предполагает также договоренность, достигнутая в Праге 6 октября 2022 года о признании Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга и проведении делимитации в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года", - сказал он.

Он также отметил, что зеркальный отвод войск Армении и Азербайджана с приграничной линии должен быть также осуществлен на основе карт Генштаба СССР от 1975 года.

"Отвод войск, по нашему мнению, будет означать обеспечение стабильности", - сказал Пашинян.

Хроника 27 сентября 2020 года – 22 мая 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Никол Пашинян СССР Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на оливковое масло остаются на рекордных максимумах

Цены на оливковое масло остаются на рекордных максимумах

"Рособоронэкспорт" сообщил о случаях нарушения договоров со стороны партнеров по ВТС

Brent подешевела до $74,97 за баррель

Brent подешевела до $74,97 за баррель

Запорожская АЭС переведена на резервное электроснабжение

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 мая

Пекин выразил протест Токио в связи с вмешательством стран G7 в дела Китая

Пекин выразил протест Токио в связи с вмешательством стран G7 в дела Китая

Три палестинца убиты в ходе рейда израильской армии на Западном берегу Иордана

SpaceX запустила к МКС корабль с туристами

SpaceX запустила к МКС корабль с туристами

Правящая партия Греции набирает наибольшее число голосов на выборах в парламент

Правящая партия Греции набирает наибольшее число голосов на выборах в парламент

Что произошло за день: воскресенье, 21 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });