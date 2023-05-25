Алиев отметил серьезные предпосылки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о наличии серьезных предпосылок для нормализации отношений между Баку и Ереваном. Он сообщил об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве

"Существуют серьезные предпосылки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета", - сказал он.

Алиев принимает участие в мероприятии в качестве гостя.

Он добавил, что в четверг по инициативе российской стороны состоится трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении.