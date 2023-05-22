Пашинян не исключил подписания 25 мая документа с Баку об открытии региональных коммуникаций

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил возможности подписания с Азербайджаном 25 мая в Москве документа об открытии региональных коммуникаций.

На пресс-конференции в понедельник Пашинян заявил, что считает маловероятным подписание в этот день на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым соглашения о мире.

"Не считаем реальным подписание документа в Москве. До этой встречи осталось не так много времени", - сказал он.

"Но если по открытию коммуникаций удастся достичь общего знаменателя, то не могу исключать", - отметил Пашинян.

При этом он считает возможным подписание соглашения о мире с Азербайджаном на встрече в Кишиневе 1 июня.

"Наша задача - по возможности быстро завершить переговоры (по соглашению о мире с Азербайджаном - ИФ) и подписать документ. Наша команда интенсивно работает", - сказал Пашинян.

На вопрос, возможно ли подписание соглашения с Баку о мире на встрече в Кишиневе 1 июня, Пашинян ответил: "Мы в четвертый раз передали Азербайджану наши предложения по проекту мирного соглашения. И, если выяснится, что Азербайджан на этой неделе передаст нам свои реакции на отправленные нами предложения, и если нескольких дней, одной недели хватит для анализа, и мы увидим, что считаем подходы приемлемыми в рамках компромиссов, то почему нет".

"Но мы пока не получали ответа Азербайджана", - сказал Пашинян.