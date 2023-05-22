В Тбилиси заявили, что санкции против РФ нанесут урон экономике и безопасности Грузии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Введение Грузией визового режима для россиян повлечет ответные меры, это может нанести серьезный урон грузинской экономике, сказал спикер парламента страны Шалва Папуашвили.

"Любое действие, которое касается введения виз, запрета полетов, закрытия границы - является санкцией и означает, что страна идет на эскалацию с Россией. Когда вводишь санкции, конечно же, надо ожидать, что будут ответные меры и в итоге будет создана угроза безопасности и экономике нашей страны", - заявил Папуашвили журналистам в понедельник.

Он не исключил, что призывы оппозиции ввести односторонние санкции против РФ "могут привести и к военному противостоянию с Россией".

"В отличие от других стран Грузия на сегодняшний день не располагает гарантиями безопасности со стороны Запада", - отметил спикер парламента.

10 мая президент РФ Владимир Путин отменил указ от 21 июня 2019 года о запрете на воздушные перевозки из РФ в Грузию.

Авиационные власти Грузии 15 мая выдали разрешение на выполнение полетов в страну российской авиакомпании "Азимут", первый рейс состоялся 19 мая. С 20 мая возобновила полеты авиакомпания Georgian Airways, со 2 июня рейсы планирует выполнять Red Wings.