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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Экс-кандидат в президенты Турции Оган призвал сторонников голосовать за Эрдогана

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Турции Синан Оган от альянса АТА (Альянс предков) в понедельник выразил поддержку перед вторым туром нынешнему президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает издание Hürriyet.

Оган, занявший третье место в первом туре президентских выборов и соответственно выбывший из дальнейшей борьбы, призвал своих сторонников в воскресенье проголосовать за Эрдогана.

"Я объявляю, что во втором туре голосования мы поддержим кандидата от политического блока "Союз народа" Реджепа Тайипа Эрдогана", - сказал Оган.

Он также поблагодарил всех избирателей, отдавших голос за него 14 мая, и выразил надежду, что поддержка Эрдогана во втором туре "внесет вклад в развитие и укрепление Турции".

"Подготовка к выборам велась нами на протяжении трех лет. Поэтому неудивительно, что мы набрали 5,2% голосов", - отметил Оган.

Второй тур президентских выборов пройдет 28 мая. В него вышел нынешний президент страны Эрдоган и глава Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу.

В первом туре Эрдоган получил 49,52% голосов, Кылычдароглу - 44,88%.

У Огана - около 5%, и потому эксперты отмечали, что, учитывая эти результаты, во втором туре очень важно, кого поддержит экс-кандидат.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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