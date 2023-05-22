Боррель призвал Украину ускорить необходимые для вступления в ЕС реформы

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Украине следует ускорять процесс реформ, переходить на европейские стандарты, чтобы не упустить уникальный шанс присоединения к Евросоюзу, заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Настало время ускорить реформы, переходить на европейские стандарты, готовить общество к вступлению (в ЕС - ИФ)", - заявил он на пресс-конференции.

По словам Борреля, движение Украины в сторону ЕС - "это уникальный шанс, и им нужно им воспользоваться".