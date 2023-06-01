Зеленский заявил, что Украина ждет приглашения в НАТО и ЕС в этом году

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву в текущем году нужны приглашения в НАТО и ЕС, а также гарантии безопасности на пути в Североатлантический альянс.

"Летом в Вильнюсе на саммите НАТО нужно четкое приглашение Украины к членству, нужны гарантии безопасности на пути к членству в НАТО. Осенью по нашему вступлению в ЕС нужно четкое положительное решение", - цитируют украинские СМИ заявление, с которым Зеленский выступил в четверг в Кишиневе на саммите Европейского политического сообщества.

"Украинцы не видят четкого положительного ответа о присоединении к ЕС и НАТО. А наши надежды становятся все более отдаленными. Очень жаль, что мне приходится выражать разочарование здесь", - сказал Зеленский.