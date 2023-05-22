Мишустин прибыл в Китай

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с официальным визитом в Китай.

Глава правительства начинает визит с посещения Шанхая, где примет участие в российско-китайском бизнес-форуме, посетит научно-исследовательский институт нефтехимии китайской национальной нефтехимической корпорации Sinopec. Запланирована также встреча с представителями российских деловых кругов, работающих с КНР.

Кроме того в Шанхае планируется встреча премьер-министра РФ с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.

Из Шанхая Мишустин отправится в Пекин - на официальные переговоры с китайским руководством: запланирована его беседа с председателем КНР Си Цзиньпином и переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, с которым Мишустин впервые встретится лично.

По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних соглашений.

Приглашение посетить в ближайшее время с визитом КНР, чтобы возобновить механизм регулярных встреч глав правительств России и Китая, Мишустин получил 21 марта текущего года от Си Цзиньпина.

Китайский лидер встретился с премьером РФ перед переговорами в Кремле с президентом Владимиром Путиным.

Си Цзиньпин попросил Мишустина "как можно скорее посетить Китай с визитом, чтобы установить тесные связи с премьером Госсовета Ли Цяном".

Как сообщил после этой встречи российский премьер, Москва и Пекин в ближайшее время согласуют программу развития сотрудничества, рассчитанную до 2030 года.

Ожидается, что диалог на уровне премьеров будет продолжен осенью текущего года на 28-й регулярной встрече глав правительств России и КНР.