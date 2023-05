Мишустин посетил в Шанхае НИИ нефтехимии корпорации Sinopec

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Нефтехимия используется по всему спектру производств, ее развитие важно для обеспечения технологической безопасности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время визита в Научно-исследовательский институт нефтехимии китайской национальной нефтехимической корпорации Sinopec в Шанхае.

"Сегодня без нефтехимии жить невозможно, она сегодня используется очень активно в научно-исследовательских и конструкторских работах по всему спектру производства новых материалов, (важна в вопросе) продовольственной безопасности, в легкой промышленности, в производстве смазочных материалов, катализаторов, в машиностроении. Конечно, на сегодняшний день нефтехимия и сопутствующие разработки послужат укреплению нашей технологической и экономической независимости и безопасности", - сказал он.

Он напомнил, что Sinopec давно и активно работает в России.

Говоря о совместных проектах, Мишустин назвал крупный проект с "СИБУРом" - Амурский газохимический комбинат по производству полимеров, а также сотрудничество Sinopec с "Роснефтью" и другими компаниями.

"Хочу вас поблагодарить за такое активное взаимодействие и сказать, что вы абсолютно правы: дружба России и Китая должна быть вечной", - отметил премьер, обращаясь к сопровождавшим его представителям китайской стороны.

В свою очередь вице-премьер Александр Новак также назвал важным партнерство с Sinopec. "Мы сегодня активно сотрудничаем по развитию поставок катализаторов в нашу страну, по совместному производству", - сказал он.

Российская делегация посетила демонстрационный зал с информацией о проектах Sinopec, а также ряд технологических лабораторий.

Шанхайский НИИ нефтехимии Sinopec - один из первых комплексных научно-исследовательских институтов в Китае, занимающихся исследованиями и разработками в области нефтехимических технологий. Он был создан в 1960 году для помощи в производстве акриловых тканей.

Сейчас институт располагает двумя крупными научно-исследовательскими площадками, имеет отделения в дочерних компаниях Sinopec (Sinopec Nanhua, Tianjin Petrochemical, Yizheng Chemical Fiber, Chuanwei Chemical и Baling Petrochemical) и собственную дочернюю компанию Sinopec New Material Technology (Shanghai) Co., Ltd. При НИИ работает Государственный центр инженерных исследований катализаторов органических реакций.

Среди современных разработок НИИ - инструменты, позволяющие организовать процесс нефтепереработки с высоким уровнем цифровизации и автоматизации.

В числе прочего институт занимается экологической проблематикой и проводит исследования в области разлагаемых материалов и зеленых полиэфирных соединений.

Запатентованные НИИ технологические решения и катализаторы экспортируются в Россию, Северную Америку, Юго-Восточную Азию и другие регионы мира.