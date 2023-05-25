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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:50

Алиев увидел перспективы выхода на мирный договор с Арменией

Алиев увидел перспективы выхода на мирный договор с Арменией
Фото: Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что имеются возможности для выхода на подписание мирного соглашения с Арменией.

"Есть возможность для выхода на мирное соглашение с учетом того, что Армения признала Карабах частью Азербайджана", - сказал Алиев в четверг в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Москве.

Со своей стороны премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании подтвердил, что "Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, и на этой основе мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений".

"Очень важный вопрос в этом контексте - о правах и безопасности жителей Нагорного Карабаха. И в рамках международного механизма я надеюсь, что в скором времени начнется нормальный и конструктивный диалог между Баку и Степанакертом", - сказал Пашинян.

Хроника 27 сентября 2020 года – 25 мая 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Ильхам Алиев
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