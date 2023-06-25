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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

МИД РФ сообщил о поддержке КНР усилий руководства России по стабилизации ситуации в стране

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе рабочей поездки в Пекин был принят министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и провел плановые консультации с замглавы МИД КНР Ма Чжаосюем.

"Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства Российской Федерации по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила заинтересованность в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России", - говорится в сообщении российского МИД, размещенном на сайте ведомства.

На Смоленской площади отметили, что в центре повестки дня консультаций на уровне замминистров были вопросы, связанные с выполнением задач по комплексному продвижению двустороннего сотрудничества, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе переговоров в рамках госвизита китайского лидера в Россию 20-22 марта. Обсужден ход реализации договоренностей глав правительств, достигнутых во время официального визита российского премьера Михаила Мишустина в Китай 23-24 мая.

"Стороны высоко оценили текущее состояние российско-китайских отношений, подтвердив готовность к совместной работе по их последовательному укреплению, - говорится в сообщении. - Подчеркнут доверительный характер двусторонних связей, отмечен масштабный потенциал расширения кооперации".

Сообщается, что в рамках пребывания в китайской столице у Руденко запланированы отдельные переговоры со спецпредставителем правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомином и участие в работе 8-й международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху", организуемой на ежегодной основе Российским советом по международным делам и Китайской академией общественных наук.

Китай МИД РФ Андрей Руденко
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