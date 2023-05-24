Мишустин в среду в Пекине проведет переговоры с Си Цзиньпином и Ли Цяном

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду в Пекине проведет переговоры с высшим руководством Китая.

Глава правительства прилетел в столицу КНР из Шанхая, где принял участие в российско-китайском бизнес-форуме, посетил научно-исследовательский институт нефтехимии Китайской национальной нефтехимической корпорации Sinopec и встретился с представителями российских деловых кругов, работающих с КНР.

В Пекине запланирована его беседа с председателем КНР Си Цзиньпином и переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, с которым Мишустин впервые встретится лично.

По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних соглашений.

Приглашение посетить в ближайшее время с визитом КНР, чтобы возобновить механизм регулярных встреч глав правительств России и Китая, Мишустин получил 21 марта текущего года от Си Цзиньпина.

Китайский лидер встретился с премьером РФ в Москве и попросил Мишустина "как можно скорее посетить Китай с визитом, чтобы установить тесные связи с премьером Госсовета Ли Цяном".

Ожидается, что диалог на уровне премьеров будет продолжен осенью текущего года на 28-й регулярной встрече глав правительств России и КНР.

Предыдущая такая встреча премьеров (в Китае тогда этот пост занимал Ли Кэцян) состоялась 5 декабря 2022 года по видеосвязи.