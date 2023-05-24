У США возникли серьезные проблемы с поставками истребителей F-16 на Тайвань

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - США столкнулись с "комплексными проблемами" при поставках истребителей F-16 на Тайвань, в результате чего сроки их доставки на остров пришлось перенести, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление американских ВВС.

Военные не уточнили, о каких трудностях идет речь, но заверили, что США, власти Тайваня и компания Lockheed Martin принимают меры для решения проблем.

Ранее власти США, говоря о задержках с доставкой этих F-16, указывали на проблемы в системе поставок, сложившихся из-за пандемии COVID-19.

Американские конгрессмены и Тайбэй уже критиковали задержки с поставками зенитных ракет Stinger и истребителей F-16, которые США должны передать в рамках оборонных контрактов на общую сумму в $19 млрд. Изначально истребители должны были поступить в октябре - декабре 2023 года, однако тайванские власти в мае сообщали, что сроки сдвинулись на июль - сентябрь 2024 года. Глава оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжэн обещал получить все заказанные 66 единиц F-16 к 2026 году.

F-16 уже есть на вооружении тайванских военных, однако они хотят получить их более современную модификацию Block 70, которые позволяют запускать высокоточные управляемые боеприпасы с более дальней, чем прежде, дистанции. США поставляют эти F-16 Бахрейну, Иордании, Словакии, Марокко и Болгарии.

В марте замминистра обороны США Уильям Лапланте отмечал, что задержки с поставками F-16 вызваны не их медленной сборкой на заводе в штате Южная Каролина, а значительным количеством заказов на них.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

В мае глава МИД КНР Цинь Ган потребовал от США "уважать основные принципы и красные линии Китая, прекратить наносить ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая", в частности, в тайваньском вопросе. Он отметил, что необходимо "прекратить подрывать принцип "одного Китая" и поддерживать сепаратистские силы "независимости Тайваня", потворствовать им".