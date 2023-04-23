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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Авианосец ВМС США осуществляет патрулирование в Южно-Китайском море

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Палубная авиация американского атомного авианосца USS Nimitz выполняет патрульные полеты в районе Южно-Китайского моря, следует из данных 7-го оперативного флота США.

Американская авианосная ударная группа во главе с USS Nimitz зашла в акваторию Южно-Китайского моря на фоне противостояния между США и КНР по вопросу Тайваня.

В настоящее время она находится вблизи Вьетнама.

Как сообщает 7-й оперативный флот, 24 апреля USS Nimitz зайдет с визитом в порт столицы Таиланда Бангкок.

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В минувшую пятницу министр иностранных дел Китая Цинь Ган предостерег от провокационных действий в тайваньском вопросе. Он отметил, что Пекин "никогда не отступит перед любыми действиями, которые будут направлены на подрыв суверенитета и безопасности Китая".

Ранее в апреле Китай провел военные учения близ Тайваня после того, как глава администрации острова Цай Инвэнь, несмотря на неоднократные предостережения Пекина, встретилась в Калифорнии со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти.

Кроме того, в этом месяце делегация американских конгрессменов во главе с председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом посетила Тайвань.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

США USS Nimitz Южно-Китайское море Тайвань Китай
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