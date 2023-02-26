Тонна кокаина попала в руки жандармов на берегу Ла-Манша

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Около тонны кокаина в мешках, оцениваемого примерно в 60 млн евро, нашли в воскресенье жандармы на пляже коммуны Ревиль в Нормандии, сообщила газета Ouest-France.

Местный житель оповестил правоохранительные органы о выброшенных на берег нескольких десятках мешков с белым порошком, который оказался кокаином.

По данным издания, это одна из крупнейших партий наркотика, когда-либо попадавшаяся жандармерии департамента Манш. Прибывшим на место жандармам понадобились подкрепление, несколько служебных автомобилей и эскорт, чтобы погрузить и доставить груз в специализированный центр для взвешивания и анализа.

По одной из версий, мешки могли выбросить за борт контрабандисты, попавшие под досмотр береговой охраны.