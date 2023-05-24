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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

В Белоруссии созданы подразделения для борьбы с ДРГ в приграничье и охраны БелАЭС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Белоруссии создано новое спецподразделение для борьбы с диверсионно-разведывательными группами в приграничье, сообщил через пресс-службу глава МВД Иван Кубраков.

"Во внутренних войсках МВД создано новое специальное подразделение по борьбе с диверсионно-разведывательными группами, которое уже приступило к несению службы", - сказал он.

"Наши сотрудники сегодня несут службу по охране общественного порядка в приграничных районах - не только с Украиной, но и в целом по периметру границы. Мы реагируем на все вызовы и угрозы, а любая поступающая информация незамедлительно перепроверяется", - добавил министр.

Также он сообщил о создании спецподразделения, обеспечивающего безопасность БелАЭС.

"Для обеспечения безопасности Островецкой АЭС создано специальное подразделение внутренних войск, которое дислоцируется в городе. Предприняты все меры, в том числе в техническом плане. Учитываются все нюансы, проанализированы совершенные за границей теракты, опыт других стран", - сказал Кубраков.

По его словам, безопасность атомной электростанции "будет обеспечена как на земле, так и в воздухе".

Касаясь обеспечения безопасности стратегически важных объектов в целом, Кубраков подчеркнул, что "это направление находится под особым контролем". "Мы видим, что мишенью для происходящих за пределами нашей страны террористических актов являются именно такие объекты, а также социально значимые, в том числе школы и детские сады. И мы сегодня делаем все, чтобы защитить их", - добавил министр.

БелАЭС Иван Кубраков МВД Белоруссия
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