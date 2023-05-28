В Госпогранкомитете Белоруссии заявили о стабилизации ситуации на границе с Украиной

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Государственном пограничном комитете Белоруссии заявили о стабилизации ситуации на украинском участке границы.

"Обстановка на участке госграницы, охраняемом Гомельской пограничной группой, стабилизировалась", - сообщил официальный представитель Гомельской пограничной группы Госпогранкомитета республики в воскресенье в эфире гостелеканала ОНТ.

"Вместе с тем продолжает оставаться напряженной. Мы сталкиваемся с провокациями сопредельной стороны (...) Но пограничники на них реагируют спокойно, фиксируют и продолжают выполнять задачи по охране границы", - добавил он.

Ранее председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо сообщал, что на украинском участке границы сформирована маневренная группа, которая оснащена бронетехникой, минометами, беспилотными летательными аппаратами.