В Белоруссии прошло подготовку народное ополчение

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Белоруссии прошел подготовку новый тип вооруженных формирований - народное ополчение, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"Личный состав из числа военнообязанных, призванных из запаса, принявший участие в командно-штабном учении, прошел полный комплекс подготовки и приступил к выполнению задач по обеспечению безопасности. Также в рамках учения отрабатывался новый, но уже проработанный на практике вопрос - это формирование на базе одного из сельских советов Новогрудского района подразделения народного ополчения и выполнение им задач в соответствии с решением совета обороны Новогрудского района", - сообщил военный комиссар Гродненской области полковник Вячеслав Раманенко.

Он подчеркнул, что "граждане, которые подали заявления и добровольно изъявили желание участвовать в народном ополчении, прошли подготовку, получили оружие и способны качественно выполнять совместно с органами внутренних дел задачи по обеспечению безопасности и правопорядка на территории сельского совета".

"В состав народного ополчения входят граждане, которые проживают на территории своего сельсовета. Они хорошо знают местность и готовы предупредить негативные моменты", - добавил военком региона.

Президент Александр Лукашенко в 2022 году решил создать в стране народное ополчение. Он требовал, чтобы при каждом сельсовете был создан отряд ополченцев.