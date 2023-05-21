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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Минск скорректировал подход по подготовке кадров на фоне конфликта на Украине

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Вооруженных сила Белоруссии скорректировали подходы по подготовке специалистов и перевооружению с учетом конфликта на Украине, заявил помощник министра обороны республики Леонид Касинский.

"Если оценивать характер боевых действий сегодня, еще 10-15 лет мы воспринимали, что решения могут восприниматься по корректировке боя в течение минут-часов. Сегодня мы пришли к тому, что решения необходимо принимать в рамках реального времени. Мы принципиально пересмотрели систему подготовки, переработали программы боевой подготовки, сделали принципиальные выводы по закупке, модернизации и оснащению Вооруженных Сил новыми перспективными образцами вооружения и техники", - сказал Касинский в эфире телеканала ОНТ.

Он также призвал не сбрасывать со счетов некоторые образцы военной техники, "про которые еще до конфликта на Украине эксперты пытались сказать, что танк - это уже оружие прошлого". Он констатировал, что на самом деле, это не так.

Касинский заверил, что Вооруженные силы республики способны "отрезвить тех, кто вознамерится совершить какие-либо агрессивные действия в отношении Белоруссии".

"Летные силы прошли переоборудование для того, чтобы являться средством ношения тактических ядерных боеприпасов. Экипажи прошли соответствующую подготовку, многоплановую подготовку. Наши военнослужащие прошли полный курс обучения в части касающихся комплексов С-400, так и ракетных систем "Искандер", - сказал помощник министра обороны Белоруссии.

Белоруссия Леонид Касинский
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