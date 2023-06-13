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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:17

Путин сообщил о больших потерях польских наемников на Украине

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Польские наемники воюют на стороне Украины и несут большие потери, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Польские наемники там (на Украине - ИФ) действительно воюют (...) и несут большие потери. Они, правда, их скрывают, но потери серьезные. Жаль, что они их скрывают и перед своим населением тоже. Там вербовка идет наемников прямо в Польше, в других странах", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.

Помимо этого, президент коснулся темы борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

"Вы наверняка знаете, что в свое время на "Хмеймиме" (Сирия - ИФ) у нас была ситуация, когда эти беспилотники залетали, к сожалению, на территорию "Хмеймима". Несколько гранат бросили, у нас там потери были среди личного состава... но достаточно быстро научились с ними бороться различными способами, средствами", - сказал он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Сирия Польша Украина
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