Трамп призвал республиканцев поддержать его в предвыборной гонке

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп, принимающий участие в президентской гонке, заявил, что Республиканская партия должна оказать ему поддержку, поскольку он единственный кандидат от республиканцев, которому по силам выиграть выборы в 2024 году.

"Партия должна объединиться вокруг знаменосца движения MAGA (аббревиатура лозунга Трампа "Сделаем Америку снова великой", Make America Great Again - ИФ) и нашего подхода "Интересы Америки прежде всего"", - сказал Трамп, видеообращение которого опубликовали американские СМИ.

По его словам, опросы прогнозируют его значительный отрыв от других республиканских кандидатов на праймериз. Кроме того, Трамп назвал себя единственным кандидатом, который может одержать победу над нынешним президентом США Джо Байденом.

"Если мы не сделаем это, то наша страна окажется в такой беде, с которой мы не сталкивались никогда раньше", - заявил он.

Помимо Трампа, о намерении побороться за выдвижение в президенты от республиканцев заявили уже несколько человек, в том числе губернатор штата Флорида Рон Десантис, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший постпред США в ООН Никки Хейли.