Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

Шольц в пятницу встретится в Таллине с премьер-министрами Эстонии, Литвы и Латвии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц посетит в пятницу Эстонию, где проведет встречу с премьер-министрами стран Балтии.

Во встрече в Таллине примут участие премьер-министры Эстонии Кая Каллас, Литвы Ингрида Шимоните и Латвии Кришьянис Кариньш, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

Главы правительств обсудят вопросы внешней политики и безопасности, июльского саммита НАТО в Вильнюсе, а также энергетической политики.

Помимо этого у Шольца запланирована двусторонняя встреча с премьер-министром Эстонии Каллас.

Вечером Каллас, Шольц, Шимоните и Кариньш дадут совместную пресс-конференцию.

Олаф Шольц Эстония Литва Германия Латвия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Япония расширила антироссийские санкции

Трамп заявил, что его соперник по праймериз Десантис неудачно начал предвыборную кампанию

Трамп заявил, что его соперник по праймериз Десантис неудачно начал предвыборную кампанию

Новак сообщил, что Россия будет придерживаться предыдущих решений на встрече ОПЕК+ 4 июня

Новак сообщил, что Россия будет придерживаться предыдущих решений на встрече ОПЕК+ 4 июня

Путин заявил, что ситуация в Закавказье развивается в сторону урегулирования

Минфин США ввел санкции против россиянина из-за подозрения в связях с группой "Вагнер"

Командование США предупредило, что дефолт скажется на боеспособности армии

Командование США предупредило, что дефолт скажется на боеспособности армии

Что произошло за день: четверг, 25 мая

Еврокомиссия в 2023 году ожидает сокращения спроса на газ в ЕС на 60 млрд куб. м

Еврокомиссия в 2023 году ожидает сокращения спроса на газ в ЕС на 60 млрд куб. м

Лукашенко заявил о начале перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию

"Газпром" опроверг данные турецких СМИ о возможности управления газовой отраслью страны

"Газпром" опроверг данные турецких СМИ о возможности управления газовой отраслью страны
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });