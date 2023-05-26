Шольц в пятницу встретится в Таллине с премьер-министрами Эстонии, Литвы и Латвии
Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц посетит в пятницу Эстонию, где проведет встречу с премьер-министрами стран Балтии.
Во встрече в Таллине примут участие премьер-министры Эстонии Кая Каллас, Литвы Ингрида Шимоните и Латвии Кришьянис Кариньш, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.
Главы правительств обсудят вопросы внешней политики и безопасности, июльского саммита НАТО в Вильнюсе, а также энергетической политики.
Помимо этого у Шольца запланирована двусторонняя встреча с премьер-министром Эстонии Каллас.
Вечером Каллас, Шольц, Шимоните и Кариньш дадут совместную пресс-конференцию.