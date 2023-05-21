Шольц настроен пессимистично в вопросе скорого вступления Украины в НАТО

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц не рассчитывает на скорое вступление Украины в НАТО. В настоящее время на переднем плане военная поддержка Украины в борьбе с Россией, заявил он в интервью немецким СМИ.

По его словам, присоединение Украины к НАТО "не может произойти в ближайшее, обозримое время". "Среди критериев, которые формулирует для себя НАТО, много условий, которым Украина на данный момент не в состоянии соответствовать", - сказал он.

Канцлер ФРГ отметил, что после завершения конфликта в Украине странам-членам Альянса нужно будет выяснить, какие гарантии безопасности будут эффективными для Киева.