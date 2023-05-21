Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:07

Шольц настроен пессимистично в вопросе скорого вступления Украины в НАТО

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц не рассчитывает на скорое вступление Украины в НАТО. В настоящее время на переднем плане военная поддержка Украины в борьбе с Россией, заявил он в интервью немецким СМИ.

По его словам, присоединение Украины к НАТО "не может произойти в ближайшее, обозримое время". "Среди критериев, которые формулирует для себя НАТО, много условий, которым Украина на данный момент не в состоянии соответствовать", - сказал он.

Канцлер ФРГ отметил, что после завершения конфликта в Украине странам-членам Альянса нужно будет выяснить, какие гарантии безопасности будут эффективными для Киева.

НАТО Олаф Шольц Украина Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Georgian Airways отказала президенту Грузии в использовании своих бортов

Georgian Airways отказала президенту Грузии в использовании своих бортов

Президент США пообещал, что G7 не прекратит поддерживать Украину

Президент США пообещал, что G7 не прекратит поддерживать Украину

Байден объявил об очередном транше военной помощи Украине

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 мая

Визит в Казахстан премьера Италии отменен из-за наводнения

Визит в Казахстан премьера Италии отменен из-за наводнения

МУС назвал необоснованным уголовное дело против его судей в России

МУС назвал необоснованным уголовное дело против его судей в России

Что произошло за день: суббота, 20 мая

Глава Евросовета обещал обсудить перспективы вступления Украины в ЕС в конце года

Глава Евросовета обещал обсудить перспективы вступления Украины в ЕС в конце года

В Пекине разочарованы заявлениями по Китаю, сделанными на саммите G7

Президент Грузии объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways

Президент Грузии объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });