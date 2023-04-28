Президент Литвы выразил надежду на размещение в своей стране немецкой бригады

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о договоренности с канцлером Германии Олафом Шольцем о постепенном развертывании немецкой военной бригады в Литве, пообещав добиваться ее присутствия в стране в 2026 году.

"Мы договорились, что процесс должен быть постепенным, что Германия обязуется увеличивать военное присутствие в Литве в зависимости от наших шагов в плане реализации инфраструктуры", - сказал Нуседа в Берлине после встречи с канцлером.

В прошлом году в Вильнюсе лидеры двух стран договорились о размещении в Литве бригады немецких военных. Однако мнения о масштабах развертывания немецкой части расходятся.

Науседа отметил, что Вильнюс стремится к постоянному присутствию сил, но пока в стране дислоцируется только штаб подразделения. До сих пор Берлин заявлял, что часть бригады будет дислоцирована в Литве.

"Мне нравится формула, которую я предложил, и канцлер согласился: Литва делает домашнее задание, делает шаги и вознаграждается за это соответствующей реакцией Германии, то есть усилением военного присутствия на территории Литвы", - сказал Науседа.

По его словам, инфраструктура для приема немецкой бригады должна быть создана к 2026 году.

В настоящее время в Литве дислоцируется батальон НАТО.