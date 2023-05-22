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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:00

Шольц заявил, что Украина будет получать западные вооружения и после военных действий

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Поставки западных вооружений на Украину не прекратятся после стабилизации ситуации вокруг этой страны, заявил изданию Welt канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"После войны Украину будут оснащать оружием западного производства", - сказал он.

"Также придется вести разговор о гарантиях безопасности Украины – это ясно. Гарантии безопасности включают в себя вопрос, насколько масштабно мы будем снабжать Украину оружием", - отметил канцлер.

В то же время он сказал, что для приема Украины в НАТО время еще не пришло, поскольку эта страна пока не отвечает критериям вступления в альянс.

Ранее в мае Берлин выделил Украине пакет военной помощи на 2,7 млрд евро. В него должны были войти четыре системы ПВО IRIS-T SLM, 30 танков Leopard 1A5, более 100 военных автомобилей, 20 БМП Marder, 18 самоходных гаубиц и 200 разведывательных дронов.

Украина Германия Олаф Шольц
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