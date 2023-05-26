Юдаева не верит в дефолт США из-за превышения потолка госдолга

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Плохой сценарий событий вокруг госдолга США вряд ли реализуется, он "гипотетический", сказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на пресс-конференции, посвященной обзору рисков финансовой стабильности.

"Надеюсь, что дефолта не будет. Сегодня уже пошла информация о том, что переговоры идут достаточно успешно. Конечно, если будут неплатежи, то это чревато волатильностью на рынках, прежде всего нужно будет думать, как жить в этих новых условиях", - отметила Юдаева.

"Для России сейчас, как мы знаем, сама по себе волатильность меньше важна, просто потому что наши рынки закрыты, с одной стороны, санкции, с другой стороны, и наши собственные ограничения, но косвенные эффекты через внешние рынки будут", - добавила она.

По ее словам, эти эффекты могут проявиться сильнее при реализации критического сценария, однако такой вариант развития событий представляется маловероятным.

"Если будет существенное сокращение, существенные неплатежи, это может повлиять на мировой спрос, спрос на наш экспорт, соответственно, до нас это дойдет, как обычно, через экспортную выручку наших компаний. Но, опять-таки, я думаю, что это все очень гипотетический сценарий", - добавила первый зампред ЦБ.

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что переговоры с конгрессменами-республиканцами о том, как избежать дефолта, проходят успешно, но еще не завершены. Лимит госдолга США в настоящее время составляет $31,4 трлн, переговоры о его повышении ведутся уже несколько месяцев. Если соглашения достичь не удастся, средства Минфина могут закончиться уже к 1 июня, отмечала министр финансов США Джанет Йеллен.