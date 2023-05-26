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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

В Белоруссии вступил в силу приговор журналисту польского ТВ Почобуту

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд Белоруссии оставил без удовлетворения апелляцию журналиста международного канала общественного телевидения Польши Polonia, активиста Союза поляков Белоруссии Анджея Почобута, сообщила пресс-служба суда. Его приговор вступил в законную силу.

Гродненский областной суд 8 февраля приговорил его к восьми годам колонии усиленного режима. Он был признан виновным в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии (ст.361 УК) и в разжигании вражды (ч.3 ст.130 УК).

Он находится под стражей с 25 марта 2021 года.

С февраля Польша остановила на неопределенное время работу пограничного пункта Бобровники-Берестовица. Это решение польские власти увязывают с приговором Почобуту.

Верховный суд Белоруссии Гродненский областной суд Польша Белоруссия Союз поляков Белоруссии Анджей Почобут
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