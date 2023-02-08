Журналиста польского ТВ Почобута приговорили в Белоруссии к 8 годам колонии

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Гродненский областной суд в среду приговорил журналиста международного канала общественного телевидения Республики Польши Polonia, активиста Союза поляков Белоруссии Анджея Почобута к восьми годам колонии усиленного режима, сообщает пресс-служба Верховного суда Белоруссии.

"В соответствии с ч.2 ст.72 УК по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначено Почобуту А.С. наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - говорится в сообщении.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Почобут был обвинен в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии (ст.361 УК) и в разжигании вражды (ч.3 ст.130 УК). По обоим обвинениям он признан виновным.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Почобут находился под стражей в СИЗО с 25 марта 2021 года. Так же в марте была задержана глава Союза поляков Белоруссии Анжелика Борис.