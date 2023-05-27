Байден надеется получить информацию о договоренности по госдолгу в ближайшие часы

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает в ближайшие часы узнать, удалось ли администрации заключить сделку с республиканцами по проблеме повышения потолка госдолга.

"Я надеюсь, что к вечеру мы узнаем, сможем ли мы заключить сделку", - сказал Байден журналистам президентского пула.

В то же время он отметил: "Все выглядит хорошо, я очень оптимистичен".

Входящий в команду переговорщиков от Республиканской партии член палаты представителей Патрик Макгенри также выразил надежду на заключение сделки.

"Мы еще не закончили, но у нас есть возможность выполнить это, и мы должны прийти к некоторым действительно жестким условиям", - сказал он журналистам.

Участники переговоров, похоже, близки к соглашению об отмене лимита госдолга на два года, но по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, следует ли ужесточать требования к работе в рамках ряда программ борьбы с бедностью, пишет журнал US News & World Report.

Соглашение должно получить одобрение в палате представителей, контролируемой республиканцами, и возглавляемом демократами сенате, прежде чем его подпишет Байден, и оно станет законом. Этот процесс может занять больше недели, отмечает издание.

При этом глава американского Минфина Джанет Йеллен предупредила, что финансовые резервы страны должны закончиться к 5 июня.

"Согласно самым последним данным, по нашим оценкам, у казначейства не будет необходимых ресурсов для выполнения государственных обязательств, если Конгресс не повысит лимит долга к 5 июня", - говорится в письме министра лидерам парламента Соединенных Штатов, ранее в качестве крайнего срока она называла 1 июня.

В документе отмечается, что "если Конгресс не сможет повысить лимит госдолга, это приведет к серьезным трудностям для американских семей, подорвет глобальные лидерские позиции США и поднимет вопрос о способности США защищать национальные интересы в сфере безопасности".

Йеллен призвала конгрессменов "в полной мере защитить доверие и кредитоспособность США, действуя как можно скорее".

В настоящее время лимит госдолга США составляет $31,4 трлн, переговоры о его повышении ведутся уже несколько месяцев. Республиканцы настаивают, что увеличение потолка госрасходов может состояться только при условии значительного сокращения расходов. Например, они предлагали сократить налоговые вычеты за покупку электромобилей и установку солнечных панелей, а также уменьшить госзатраты на погашение кредитов на образование. Белый дом отверг такие предложения.