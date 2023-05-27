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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Что случилось этой ночью: суббота, 27 мая

Митинги в Сербии, пуск ракеты с "Восточного", лесные пожары в Тюменской и Свердловской областях

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Сербии прошел массовый митинг в поддержку Вучича на фоне протестов оппозиции. В митинге приняли участие президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) и министр иностранных дел Венгрии.

- Ракета-носитель "Союз-2.1а" с радиолокационным спутником стартовала с космодрома Восточный. Спутник выведен на орбиту.

- Два уроженца Китая арестованы в США за предполагаемую незаконную работу на Пекин. Им может грозить до 20 лет тюремного заключения.

- Байден надеется получить информацию о договоренности по госдолгу в ближайшие часы. Он отметил свой оптимизм по данному вопросу.

- По меньшей мере 11 природных пожаров потушили в Свердловской области. Минимум 14 ликвидировано в Тюменской области.

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