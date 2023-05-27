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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

СМИ сообщили об относительно спокойной обстановке в Судане

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Обстановка в столице Судана утром в субботу была спокойной, режим прекращения огня, который действует с начала недели, в целом соблюдается, передают западные СМИ.

В течение ночи на субботу в районе Хартума наблюдались эпизодические столкновения, но они не переросли в крупные бои. Также отдельные стычки происходили в южной части Омдурмана, второго по величине города страны.

Стороны конфликта, тем не менее, обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Вооруженные силы Судана заявили, что противостоящая им группировка Силы быстрого реагирования атаковала монетный двор накануне. В свою очередь формирование СБР обвинило армию Судана в авианалетах.

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Новое перемирие, заключенное при посредничестве США и Саудовской Аравии, стало уже седьмым по счету с середины апреля, когда в Судане начались боестолкновения между вооруженными силами и группировкой Силы быстрого реагирования (СБР). Все предыдущие попытки прекращения огня провалились.

За соблюдением очередного перемирия следит специальный комитет, в который входят представители США, Саудовской Аравии, армии Судана и группировки СБР.

Конфликт между сторонами перетек в острую фазу в середине апреля, с тех пор погибли не менее 860 человек, в том числе около 190 детей. Многие сотрудники гуманитарных организаций полагают, что в реальности речь идет о гораздо большем числе жертв.

Судан
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