ООН призвала стороны конфликта в Судане соблюдать очередное соглашение о прекращении огня

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Спецпосланник генсека ООН Фолькер Пертес призвал стороны конфликта в Судане уважать прекращение огня, которое вступает в силу вечером в понедельник и, как ожидается, должно продлиться неделю, передает Associated Press.

"В этот раз боевые действия должны быть остановлены, чтобы доставить необходимую гуманитарную помощь нуждающимся и чтобы мирные граждане могли безопасно покинуть зону конфликта", - цитирует его слова агентство.

О том, что сторонам удалось достичь соглашения о прекращении огня на семь дней при посредничестве США и Саудовской Аравии, стало известно на выходных. Это уже седьмое такого рода соглашение, которое заключают стороны конфликта в Судане с 15 апреля. Все предыдущие соглашения в итоге потерпели крах.

Следить за соблюдением нового соглашения будут представители комитета наблюдателей, он состоит из 12 человек - по три представителя от вооруженных сил Судана и от противостоящей им военизированной группировки Сил быстрого реагирования, а также по три от США и от Саудовской Аравии.

С середины апреля, когда в Судане вспыхнули боестолкновения, погибли, по консервативным оценкам, более 700 человек, включая 190 детей. Более 6 тыс. человек ранены. Более 840 тыс. человек покинули свои дома внутри Судана, более 250 тыс. человек бежали из страны. Службы здравоохранения в стране лишены возможности функционировать нормально, более чем две трети больниц закрыты, многие сотрудники здравоохранения погибли. В Судане не хватает медикаментов и медицинских принадлежностей, и многие учреждения стороны конфликта используют в качестве своих позиций.