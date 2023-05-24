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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Число внутренне перемещенных лиц в Судане с начала конфликта превысило 1 млн человек

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Число внутренне перемещенных лиц в Судане в связи с начавшимся 15 апреля конфликтом в стране превысило отметку в 1 млн человек, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на данные Международной организации по миграции (МОМ).

9 мая сообщалось, что этот показатель превысил 700 тыс. человек.

Согласно оценкам организации, страну также покинули 319 тыс. человек: из них 132 тыс. прибыли в Египет, 80 тыс. - в Чад и еще 69 тыс. - в Южный Судан.

На выходных стало известно, что сторонам конфликта в Судане удалось при посредничестве США и Саудовской Аравии достичь соглашения о прекращении огня на семь дней. Это уже седьмое такого рода соглашение, которое заключают стороны конфликта в Судане с 15 апреля - все предыдущие договоренности в итоге потерпели крах.

По некоторым данным, в ночь на среду в отдельных районах суданской столицы Хартума продолжались столкновения.

В ООН полагают, что 25 млн человек - половина жителей Судана - срочно нуждаются в помощи.

Судан
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