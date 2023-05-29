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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

Ожесточенные столкновения происходят в Судане за несколько часов до окончания перемирия

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Ожесточенные столкновения продолжаются в понедельник в Судане, где скоро истекает режим прекращения огня, передают западные СМИ.

Боестолкновения идут с воскресенья, они продолжались и в ночь на понедельник. В частности, бои идут близ Хартума, а также на юге и на западе Омдурмана.

Тем не менее, вооруженные силы Судана и противостоящая им группировка Силы быстрого реагирования (СБР) заявили, что рассматривают возможность продлить перемирие, которого им удалось достичь на минувшей неделе.

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То недельное перемирие, заключенное при посредничестве США и Саудовской Аравии, стало уже седьмым по счету с середины апреля, когда в Судане начались боестолкновения между вооруженными силами и группировкой СБР. Все предыдущие попытки прекращения огня провалились.

За соблюдением очередного перемирия следит специальный комитет, в который входят представители США, Саудовской Аравии, армии Судана и группировки СБР.

Конфликт между сторонами перетек в острую фазу в середине апреля, с тех пор погибли не менее 860 человек, в том числе около 190 детей. Многие сотрудники гуманитарных организаций полагают, что в реальности речь идет о гораздо большем числе жертв.

Судан Хартум
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