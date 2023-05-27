Что произошло за день: суббота, 27 мая

Запрет в служении протоиерея Леонида Калинина, обстрел белгородского Шебекино и атака беспилотников в Псковской области

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Патриарх Кирилл запретил в служении протоиерея Леонида Калинина, обвинив его в воспрепятствовании принесению иконы "Троица" Андрея Рублева в храм Христа Спасителя.

- Один человек погиб в результате обстрела Шебекинского городского округа в Белгородской области. Пострадали двое подростков 15 и 17 лет и мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Беспилотники атаковали здание нефтепроводной компании в Псковской области вблизи деревни Литвиново. По данным губернатора Михаила Ведерникова, никто не пострадал.

- Несколько сотен немецких госслужащих покинут Россию в ближайшее время, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник в МИД ФРГ. Среди тех, кто уедет, - дипломаты, сотрудники культурных учреждений, преподаватели Гёте-института. Собеседник AP объяснил решение тем, что в апреле МИД России объявил об ограничении численности персонала в представительствах ФРГ за рубежом и в посреднических организациях.

- Новым главой правящей партии в Сербии стал министр обороны Милош Вучевич. Его кандидатуру предложил президент страны Александр Вучич, который накануне заявил о решении покинуть пост главы Сербской прогрессивной партии.

- Теннисистка из России Анна Блинкова в финале турнира WTA 250 в Страсбурге уступила украинке Элине Свитолиной. Таким образом, Свитолина выиграла свой 17-й титул в одиночном разряде WTA Tour.