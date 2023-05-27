Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Что произошло за день: суббота, 27 мая

Запрет в служении протоиерея Леонида Калинина, обстрел белгородского Шебекино и атака беспилотников в Псковской области

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Патриарх Кирилл запретил в служении протоиерея Леонида Калинина, обвинив его в воспрепятствовании принесению иконы "Троица" Андрея Рублева в храм Христа Спасителя.

- Один человек погиб в результате обстрела Шебекинского городского округа в Белгородской области. Пострадали двое подростков 15 и 17 лет и мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Беспилотники атаковали здание нефтепроводной компании в Псковской области вблизи деревни Литвиново. По данным губернатора Михаила Ведерникова, никто не пострадал.

- Несколько сотен немецких госслужащих покинут Россию в ближайшее время, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник в МИД ФРГ. Среди тех, кто уедет, - дипломаты, сотрудники культурных учреждений, преподаватели Гёте-института. Собеседник AP объяснил решение тем, что в апреле МИД России объявил об ограничении численности персонала в представительствах ФРГ за рубежом и в посреднических организациях.

- Новым главой правящей партии в Сербии стал министр обороны Милош Вучевич. Его кандидатуру предложил президент страны Александр Вучич, который накануне заявил о решении покинуть пост главы Сербской прогрессивной партии.

- Теннисистка из России Анна Блинкова в финале турнира WTA 250 в Страсбурге уступила украинке Элине Свитолиной. Таким образом, Свитолина выиграла свой 17-й титул в одиночном разряде WTA Tour.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Севший на мель теплоход перекрыл Волго-Каспийский морской судоходный канал

Мотопараплан упал в Хабаровском крае, погиб пилот

Патриарх Кирилл запретил в служении священника, занимавшегося вопросом "Троицы" Рублева

AP сообщило, что несколько сотен немецких госслужащих покинут РФ в ближайшее время

Строитель погиб на границе Курской области при обстреле со стороны Украины

В Тверской области упал беспилотник

Россия направила 11 атташе по АПК в страны Азиатско-Тихоокеанского региона

Россия направила 11 атташе по АПК в страны Азиатско-Тихоокеанского региона

Беспилотники атаковали здание нефтепроводной компании в Псковской области

РФ в 2022 году увеличила поставки аграрной продукции в страны АТР на 10%

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Восточный

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Восточный
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });