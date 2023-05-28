Байден и спикер палаты представителей достигли договоренности по потолку госдолга

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти смогли договориться по лимиту государственного долга, сообщил Punchbowl News.

"Президент США Джо Байден и ведущий республиканец в конгрессе Кевин Маккарти достигли соглашения о повышении потолка госдолга федерального правительства", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, Байден и Маккарти провели полуторачасовой телефонный разговор, касающийся вопросов предотвращения дефолта. Его итоги конгрессмены от Республиканской партии должны обсудить в ходе виртуального совещания.

Соглашение должно получить одобрение в палате представителей, контролируемой республиканцами, и возглавляемом демократами сенате, прежде чем его подпишет Байден, и оно станет законом. Этот процесс может занять больше недели, отмечает издание.

При этом глава американского Минфина Джанет Йеллен предупредила, что финансовые резервы страны должны закончиться к 5 июня.

"Согласно самым последним данным, по нашим оценкам, у казначейства не будет необходимых ресурсов для выполнения государственных обязательств, если конгресс не повысит лимит долга к 5 июня", - говорится в письме министра лидерам парламента Соединенных Штатов. Ранее в качестве крайнего срока она называла 1 июня.

Йеллен призвала конгрессменов "в полной мере защитить доверие и кредитоспособность США, действуя как можно скорее".

В настоящее время лимит госдолга США составляет $31,4 трлн, переговоры о его повышении ведутся уже несколько месяцев. Республиканцы настаивают, что увеличение потолка госрасходов может состояться только при условии значительного сокращения расходов. Например, они предлагали сократить налоговые вычеты за покупку электромобилей и установку солнечных панелей, а также уменьшить госзатраты на погашение кредитов на образование. Белый дом отверг такие предложения.