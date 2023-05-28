Маккарти подтвердил достижение договоренности с Байденом по потолку госдолга

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти подтвердил ранее появившиеся сообщения СМИ о том, что ему удалось достичь с американским президентом Джо Байденом принципиальной договоренности по потолку госдолга.

"Я только что разговаривал по телефону с президентом. После того, как он потратил впустую время и отказывался вести переговоры в течение нескольких месяцев, мы пришли к принципиальному соглашению, которое достойно американского народа", - написал Маккарти в твиттере.

Он добавил, что "республиканцы готовы к большим, последовательным переменам в Вашингтоне".

Спикер отметил: "Скоро мы проголосуем за соглашение об ответственном ограничении долга, которое остановит безрассудные траты демократов, вернет неизрасходованные средства на борьбу с COVID, заблокирует новые налоговые схемы Байдена и многое, многое другое".

По его словам, Байден не считает, что в бюджете федерального правительства "можно найти хоть один доллар экономии" и обвинил президента в том, что тот "предпочел бы стать первым президентом в истории, объявившим дефолт по долгу, чем рисковать расстроить радикальных социалистов, которые прямо сейчас командуют демократами".

Маккарти обещал выступить с заявлением в 21:10 по времени Вашингтона (04:10 мск понедельника).

Как сообщалось, глава американского Минфина Джанет Йеллен предупредила, что финансовые резервы страны должны закончиться к 5 июня.

"Согласно самым последним данным, по нашим оценкам, у казначейства не будет необходимых ресурсов для выполнения государственных обязательств, если Конгресс не повысит лимит долга к 5 июня", - говорилось в письме министра лидерам парламента Соединенных Штатов. Ранее в качестве крайнего срока она называла 1 июня.

Йеллен призвала конгрессменов "в полной мере защитить доверие и кредитоспособность США, действуя как можно скорее".