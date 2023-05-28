Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Маккарти подтвердил достижение договоренности с Байденом по потолку госдолга

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти подтвердил ранее появившиеся сообщения СМИ о том, что ему удалось достичь с американским президентом Джо Байденом принципиальной договоренности по потолку госдолга.

"Я только что разговаривал по телефону с президентом. После того, как он потратил впустую время и отказывался вести переговоры в течение нескольких месяцев, мы пришли к принципиальному соглашению, которое достойно американского народа", - написал Маккарти в твиттере.

Он добавил, что "республиканцы готовы к большим, последовательным переменам в Вашингтоне".

Спикер отметил: "Скоро мы проголосуем за соглашение об ответственном ограничении долга, которое остановит безрассудные траты демократов, вернет неизрасходованные средства на борьбу с COVID, заблокирует новые налоговые схемы Байдена и многое, многое другое".

По его словам, Байден не считает, что в бюджете федерального правительства "можно найти хоть один доллар экономии" и обвинил президента в том, что тот "предпочел бы стать первым президентом в истории, объявившим дефолт по долгу, чем рисковать расстроить радикальных социалистов, которые прямо сейчас командуют демократами".

Маккарти обещал выступить с заявлением в 21:10 по времени Вашингтона (04:10 мск понедельника).

Как сообщалось, глава американского Минфина Джанет Йеллен предупредила, что финансовые резервы страны должны закончиться к 5 июня.

"Согласно самым последним данным, по нашим оценкам, у казначейства не будет необходимых ресурсов для выполнения государственных обязательств, если Конгресс не повысит лимит долга к 5 июня", - говорилось в письме министра лидерам парламента Соединенных Штатов. Ранее в качестве крайнего срока она называла 1 июня.

Йеллен призвала конгрессменов "в полной мере защитить доверие и кредитоспособность США, действуя как можно скорее".

Джо Байден палата представителей Кевин Маккарти госдолг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байден заявил, что сделка по госдолгу позволит избежать "катастрофического дефолта"

Байден и спикер палаты представителей достигли договоренности по потолку госдолга

Байден и спикер палаты представителей достигли договоренности по потолку госдолга

"Траектория падения" стала обладателем Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля

"Траектория падения" стала обладателем Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля

Саудовская делегация прибыла в Сирию на переговоры о возобновлении работы посольства

Саудовская делегация прибыла в Сирию на переговоры о возобновлении работы посольства

Новым главой правящей партии в Сербии стал министр обороны Вучевич

Новым главой правящей партии в Сербии стал министр обороны Вучевич

Полиция отпустила из-под стражи водителя, врезавшегося в ворота Даунинг-стрит

Полиция отпустила из-под стражи водителя, врезавшегося в ворота Даунинг-стрит

Москва возложила на Приштину, США и ЕС ответственность за обострение обстановки в Косово

Москва возложила на Приштину, США и ЕС ответственность за обострение обстановки в Косово

SpaceX вывела на орбиту спутник связи компании Arabsat

SpaceX вывела на орбиту спутник связи компании Arabsat

Что случилось этой ночью: суббота, 27 мая

Байден надеется получить информацию о договоренности по госдолгу в ближайшие часы

Байден надеется получить информацию о договоренности по госдолгу в ближайшие часы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });